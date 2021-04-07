Депутат Госдумы Александр Ремезков прокомментировал поправки в Таможенный кодекс

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

Госдума приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в части применения неполного и периодического таможенного декларирования".

О том, как эти изменения в законодательстве помогут защитить интересы бизнеса и граждан России, рассказал первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, депутат фракции "Справедливая Россия" Александр Ремезков.

"В федеральном законе появится новая статья 102. 1, наделяющая правительство России полномочиями определять категории товаров, в отношении которых нельзя применять неполное или периодическое таможенное декларирование", - уточнил он.

Кроме того, законопроектом предлагается расширить состав оборудования, помещенного под таможенную процедуру свободного склада, введенного в эксплуатацию и используемого владельцем этого склада. В него теперь будут включаться товары, которые используются для создания и эксплуатации данного оборудования, комплектующие и запасные части. Перечень товаров и реестр владельцев определит федеральное правительство.

"Фракция "Справедливая Россия" поддержала этот законопроект, поскольку он создает законодательный инструмент, в том числе, для борьбы с легализацией незаконно заготовленной древесины и лесоматериалов и ее вывозом за пределы России. Лидер и депутаты нашей фракция неоднократно указывали на необходимость создать механизм, способный минимизировать тот ущерб, который наносит экономике, экологии и гражданам нашей страны незаконный экспорт древесины. Именно незаконные лесозаготовки спровоцировали разрушительные лесные пожары в Сибири в 2019 году, бедствия в других регионах России, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье людей", - пояснил Ремезков.

Предлагаемыми в данном законопроекте изменениями устраняются выявленные в ходе правоприменительной практики недочеты в таможенном регулировании в России. Они соответствует пункту 4 статьи 115 и пункту 11 статьи 116 Таможенного кодекса ЕАЭС, следовательно, защищают законные интересы всех стран-участниц Евразийского экономического союза, пресекают возможность недобросовестных действий со стороны участников внешнеэкономической деятельности.

"Партия Справедливая Россия - За правду" считает экономические способы борьбы с незаконным предпринимательством более эффективными, чем административные запреты. Очень важно, чтобы ни при каких ухищрениях дельцов "таможня не давала добро" на вывоз незаконно заготовленной древесины и другого сырья, незаконно произведенных товаров", - подытожил он.