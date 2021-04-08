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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Состояние тюменской пенсионерки, попавшей под BMW, оценивается как крайне тяжелое

Происшествия, 11:16 08 апреля 2021

ОКБ № 2 (архив) | Фото: ОКБ № 2 (архив)

81-летнюю женщину, которую на тротуаре в Тюмени сбил автомобиль BMW, прооперировали. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Пациентка доставлена в Областную клиническую больницу № 2. "Состояние оценивается как крайне тяжелое. По экстренным показаниям проведена операция. Пациентка получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу тяжелой сочетанной травмы: черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, травмы внутренних органов", – рассказала Александра Малыгина.

Напомним, авария произошла на ул. Логунова днем 7 апреля. Автомобиль BMW въехал в ограждение и снес его. Машину выбросило на тротуар, и она сбила женщину.

Инна Пахомова

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# авария , врачи , пожилые люди

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