Состояние тюменской пенсионерки, попавшей под BMW, оценивается как крайне тяжелое

| Фото: ОКБ № 2 (архив) | Фото: ОКБ № 2 (архив)

81-летнюю женщину, которую на тротуаре в Тюмени сбил автомобиль BMW, прооперировали. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Пациентка доставлена в Областную клиническую больницу № 2. "Состояние оценивается как крайне тяжелое. По экстренным показаниям проведена операция. Пациентка получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу тяжелой сочетанной травмы: черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, травмы внутренних органов", – рассказала Александра Малыгина.

Напомним, авария произошла на ул. Логунова днем 7 апреля. Автомобиль BMW въехал в ограждение и снес его. Машину выбросило на тротуар, и она сбила женщину.

Инна Пахомова