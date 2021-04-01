Мотоциклист получил тяжелые травмы в Тюменском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тяжелые травмы получил 54-летний мотоциклист в ДТП в с. Перевалово Тюменского района 10 апреля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Wolkswagen и мотоцикл Honda столкнулись в районе перекрестка улиц Советской и Трактовой.

"Мотоцикл без госномеров выехал на встречную полосу. По предварительной информации, у 54-летнего водителя мотоцикла присутствовали признаки опьянения. Его госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами", – рассказали в региональной ГИБДД.

В ведомстве отмечают, что с потеплением в регионе участились случаи ДТП с мотоциклистами и велосипедистами.