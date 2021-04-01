ФК "Тюмень" вернул себе первую строчку в турнирной таблице

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" одержали выездную победу в Нижнем Новгороде в рамках первенства России среди команд клубов ПФЛ четвертой группы, сообщает пресс-служба клуба.

Счет в середине тайма открыли хозяева, отличился Дмитрий Семененко. Еще до перерыва тюменцы вышли вперед - дубль сделал главный снайпер черно-белых в нынешнем сезоне Данил Карпов.

Во втором тайме гости вполне могли довести счет до разгромного. Тот же Карпов имел четыре голевые возможности. Еще дважды был близок к голу Михаил Бирюков, но мяч после его ударов с линии ворот выбивали защитники.

Победа вернула сибиряков на первое место в своей группе. У подопечных Игоря Меньщикова 39 очков. Столько же и у ФК "Новосибирск", который в минувшем туре сыграл вничью с "Ладой" из Димитровграда.

В следующем туре тюменцы сыграют с "КАМАЗом". Матч состоится в Набережных Челнах 16 апреля.