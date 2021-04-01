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В Тюмени пройдут три главных соревнования России по скалолазанию

Спорт, 14:54 13 апреля 2021

Федерации скалолазания России | Фото: Федерации скалолазания России

Чемпионат России, Кубок России и всероссийские соревнования по скалолазанию пройдут в Тюмени с 20 по 24 апреля.

Как сообщает пресс-служба национальной Федерации скалолазания, пятидневный марафон откроет чемпионат России в дисциплине "Лазание на скорость". Последний раз Тюмень принимала взрослые российские соревнования в 2018 г. Правда, на текущий момент в ранге действующих чемпионов России в Тюмени выступят не хозяева. Елизавета Иванова (Свердловская область) удерживает пальму первенства уже два сезона подряд. Арсений Богомолов (Воронежская область) в прошлом году стал чемпионом впервые, а месяц назад победой на Кубке России доказал еще раз, что это была не случайность.

Вторую попытку стать единственным в стране четырехкратным чемпионом России в лазании на скорость предпримет Александр Шиков (Тюменская область). Он побеждал в 2016, 2017 и 2019 годах.

Всего в этой дисциплине выступят более 100 сильнейших скоростников страны. Среди них еще пять человек являются чемпионами прошлых лет.

Эстафету у скоростников примут боулдерингисты. Кубок России в этой дисциплине пройдет 21-22 апреля. Сильнейшие спортсмены звания чемпионов уже разыграли – это случилось в начале марта в Воронеже. За несколько дней до тюменских соревнований лидеры сборной еще и выступят на первом за два года боулдеринговом Кубке мира в Майрингене.

На новом тренажере впервые выступят сильнейшие спортсмены в лазании на трудность в рамках Всероссийских соревнований в Тюмени. Они завершат пятидневный марафон 23-24 апреля. В статусе ВС турниры в лазании на трудность проходят нечасто. Последний был в 2017 году. Тогда победу одержали Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург) и Динара Фахритдинова (ЯНАО).

Видеотрансляции соревнований в Тюмени будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР. Подробное расписание эфиров опубликуют на сайте и в соцсетях федерации.

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# кубок России , скалолазание , чемпионат России

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