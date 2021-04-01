Тюменские студенты создали сайт для поиска работы на основе hh.ru и Tinder

| Фото: областной фестиваль «Студенческая весна» | Фото: областной фестиваль «Студенческая весна»

Команды областного фестиваля "Студенческая весна" разработали сайт по трудоустройству и мобильное приложение и получили предложение пройти оплачиваемую стажировку в агентстве интернет-маркетинга.

Как сообщают организаторы фестиваля, с 10 по 11 апреля в Школе перспективных исследований ТюмГУ разработкой онлайн-сервисов занимались 44 участника и 12 команд направления "Научно-техническое творчество" в номинации "Хакатон".

Участники работали над предложенной ситуацией "карьерный консультант", где создавали приложения по поиску работы и профессиональному развитию для студентов и выпускников.

Команда ТюмГУ "Sueta" разработала сайт "MyWork". В нем учащиеся могут загружать резюме, заполнять заявления о приеме на работу, а работодатель — приглашать будущих сотрудников. Работой заинтересовалась тюменское агентство интернет-маркетинг IQ Online и предложила участникам пройти стажировку в их компании.

Команда ТюмГУ "HelloWorld" создала мобильное приложение Jinder. Платформа работает на примере компании интернет-рекрутмента hh.ru и по механике сайта для знакомств Tinder — просмотр основной информации и отсеивание не понравившихся кандидатов.

"Для нашей команды это был интересный и интенсивный опыт. Не спать двое суток, находясь в постоянной нагрузке — нелегко, но здорово. Сложно было разрабатывать итоговый продукт, так как использовали то, с чем раньше не работали. В итоге, у нас получилось необычное, но полезное мобильное приложение по трудоустройству студентов", — рассказал участник команды "HelloWorld" Даниил Чашков.