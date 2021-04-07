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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени участники "Студвесны" поддержали танцами врачей, борющихся с COVID-19

Общество, 15:17 07 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Мини-концерт под окнами ОКБ №1 устроили участники областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени. Так они поздравили медработников и пациентов со Всемирным днем здоровья.

В 2021 году праздник посвятили теме борьбы с коронавирусом, поэтому коллективы выступали под окнами моногоспиталя. Они представили три номера: татарский народный танец от студентки Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Елизаветы Паршиной, "Патриот" студентов колледжа цифровых и педагогических технологий, а будущие медики – студенты ТюмГМУ Анар и Эдгар Караисаевы – исполнили для коллег горский танец.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

"Это ребята, не прошедшие в финальное шоу танцевального направления. Они сами предложили не оставаться в стороне, еще раз проявить себя и порадовать творчеством героев пандемии – тех, кто каждый день спасает людей. Конечно, такую инициативу мы поддержали", - рассказала исполнительный директор XXVI областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Мини-концерт продолжался всего несколько минут – нельзя надолго отвлекать врачей от работы. Главное – поднять настроение и еще раз высказать благодарность за заботу о здоровье жителей Тюменской области.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия ﻿

Евгения Шевцова

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# Всемирный день здоровья , коронавирус , моногоспиталь , Студенческая весна , танцы

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