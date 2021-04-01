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Селянин пришел к знакомому поиграть в приставку и украл деньги

Происшествия, 10:16 14 апреля 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже 350 тыс. рублей задержали сотрудники полиции в с. Уват. Незадолго до пропажи денег в гости к хозяину дома приходил приятель, чтобы поиграть в приставку, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

Следователи установили, что потерпевший хранил сбережения у себя дома в тайнике. Когда хозяин квартиры увлекся игрой, гость вытащил купюры и поспешно ушел.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Молодой человек признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", селянину грозит до пяти лет лишения свободы.

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# кража , Уват , уголовное дело

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