Тюменский РМЗ разработал опытный образец элемента насосного оборудования

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Специалисты Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) АО "Транснефть–Сибирь" в рамках реализации программы импортозамещения разработали опытный образец элемента насосного оборудования – соединительной пластинчатой муфты.

Основной составляющей соединительной муфты являются упругие элементы, компенсирующие осевые, угловые и радиальные смещения соединяемых валов магистрального насоса и электродвигателя, возникающие в процессе эксплуатации. В качестве упругих элементов применены звенья, последовательно соединённые между собой в пакет, образуя замкнутое соединение.

Основными преимуществами муфты, разработанной специалистами ТРМЗ, являются внедрение в конструкцию принципиально новых пакетов упругих элементов, расчётные компенсационные характеристики которых в среднем на 30% выше серийно выпускаемых аналогов. В конструкции изделия применены материалы, обеспечивающие искробезопасность при эксплуатации насосного агрегата. Упрощённая конструкция муфты позволяет производить ремонт с частичной разборкой изделия непосредственно на месте эксплуатации. Благодаря снижению количества комплектующих и усовершенствованию технологии производства деталей, трудоемкость изготовления муфты снижена на 50% и, как следствие, более чем на 40% уменьшена себестоимость изделия.

Специалисты ТРМЗ провели прочностные расчеты математической модели новой муфты, которые показали, что конструкция изделия по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

В настоящее время опытный образец муфты смонтирован на магистральном насосном агрегате ЛПДС "Языково" АО "Транснефть – Урал". В ходе опробования в рабочем режиме отклонений в работе насоса не выявлено. Кроме того, опытный образец успешно справился с подавлением вибрационных нагрузок, возникающих в процессе работы насосного агрегата, что значительно повышает эксплуатационные характеристики изделия в сравнении с серийно выпускаемыми муфтами.

Применение муфт данного типа позволит повысить стабильность работы узлов и ресурс торцевых уплотнений магистрального насоса, что обеспечит увеличение надежности и энергоэффективности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе МН АО "Транснефть-Сибирь".

Для подтверждения прочностных характеристик опытный образец муфты проходит эксплуатационные испытания длительностью наработки 2 тыс. часов, их окончание запланировано на август. После успешного окончания испытаний муфта новой конструкции будет внедрена в серийное производство, а полученный опыт расчетов и проектирования будет применен для освоения выпуска муфт всего типоразмерного ряда насосных агрегатов, что позволит в перспективе заменить импортную продукцию на объектах организация системы "Транснефть".