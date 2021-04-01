О доходах за 2020 год в налоговой отчитались только 26% жителей Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 60 тыс. физических лиц в Тюменской области должны отчитаться в налоговой о доходах за 2020 год в рамках декларации 3-НДФЛ. Рост к уровню предыдущего года составил более 23%, что связано с увеличением числа лиц, продавших недвижимость (более 8 тыс. таких объектов), находящуюся в собственности менее минимального срока владения.

Об этом сообщила заместитель руководителя УФНС России по Тюменской области Ольга Иванова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".

Декларацию должны предоставить индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой, также физлица, которые в 2020 году продали недвижимость, транспортное средство, находившиеся в собственности менее минимального срока владения, те, кто получил подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, получил доход от сдачи имущества в аренду или от источников за рубежом.

Данные в налоговую уже предоставили 15 тыс. граждан, это 26% от общего числа обязанных. Отчитаться нужно не позднее 30 апреля, заплатить налог важно не позднее 15 июля. Те, кто хотят получить налоговые вычеты, могут не спешить - заполнить документ можно в течение года.

Ольга Иванова пояснила, что, как и в предыдущие периоды, начиная с 2018 года, освобождены от обязанности предоставлять декларации налогоплательщики, в отношении которых налоговый агент при выплате дохода за 2020 год не удержал НДФЛ и представил в налоговый орган справку по форме 2-НДФЛ с признаком 2. Такие физлица платят налог на основании уведомления, сформированного налоговым органом, и срок уплаты по ним - не позднее 1 декабря 2021 года. В прошлом году такие уведомления получили 17 тыс. налогоплательщиков на сумму 69 млн рублей, в текущем году их получат 16 тыс. граждан на сумму более 83 млн рублей.

Сформировать декларацию можно в личном кабинете налогоплательщика, либо прийти в отделение УФНС России по Тюменской области и заполнить бумаги по старинке. Кроме того, можно это сделать через МФЦ или направив декларацию постой с описью вложения.

Налоговая в регионе работает в штатном режиме, в понедельник и среду с 8 до 18 часов, во вторник и четверг с 9 до 20 часов, в пятницу с 9 часов до 16 часов 45 минут.

Дарья Казакова