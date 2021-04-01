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Тюменские волейболисты проиграли соперникам из Ростова

Спорт, 15:56 14 апреля 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейбольный клуб "Тюмень-ТюмГУ" с поражения стартовал в финальном туре за 5-10 места чемпионата мужской российской высшей лиги "Б" в Майкопе, сообщает пресс-служба клуба.

В первой встрече тюменцы встречались с клубом "Ростов-Волей" из Ростова-на-Дону. Поединок завершился победой ростовчан на тай-брейке – 2:3.

"Начали неплохо, уверенно играли в первой партии. А затем нас настигли проблемы с приемом. Из-за этого сложности стали возникать и с нападением. В итоге дело дошло до пятой партии. Шансы были, но в решающие моменты допустили несколько ошибок. Обидное поражение. Особенно с учетом того, что ростовчане – наши конкуренты в борьбе за седьмое место", - рассказал тренер сибиряков Валерий Рожков.

У тюменцев осталось 10 побед. Столько же теперь и у ростовчан. Но у сибиряков на один турнирный балл больше.

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# ВК Тюмень , волейбол

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