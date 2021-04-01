Труп женщины нашли в Тюмени на улице Щербакова
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тело женщины обнаружили на ул. Щербакова в Тюмени днем 16 апреля.
Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурной части УМВД России по Тюмени в 13 часов 5 минут.
"На данный момент известно, что осушали лужу на улице Щербакова. В процессе работы и был обнаружен труп. Личность и причины смерти устанавливаются. На месте работают следователи СКР", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.
Инна Пахомова