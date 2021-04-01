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Тюменские аграрии могут получить грантовую поддержку

Экономика, 19:41 17 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Встречи с возможными участниками программы "Агростартап" - представителями крестьянских хозяйств - организуют во всех муниципалитетах Тюменского района. Подать документы на получение гранта можно до 29 апреля

Получить поддержку на развитие стало проще. Размер гранта на одного получателя составит не выше 90 процентов затрат. Конкретная сумма зависит от направления деятельности: для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений - не более пяти млн рублей, по другим - не более трех млн рублей.

Изменились и условия получения гранта. В частности, расширился перечень категорий затрат, на которые можно направить средства гранта. Традиционно востребованными остаются приобретение сельскохозяйственных животных, техники для производства и переработки сельхозпродукции, пчелопакетов и оборудования для пчеловодства.

Грант можно использовать также на приобретение грузового или специализированного автомобильного транспорта, оборудования для производства, переработки и хранения сельхозпродукции, а также специализированного автомобиля для мобильной торговли, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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