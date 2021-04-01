Создание карбонового полигона в Тюменской области станет приоритетом Западно-Сибирского НОЦ в 2021 году

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Создание в Тюменской области карбонового полигона - одно из приоритетных направлений работы Западно-Сибирского НОЦ в 2021 году. Как заявил губернатор Александр Моор, на данной площадке будут разрабатывать и испытывать технологии учета и контроля углеродного баланса.

Проект реализуют Тюменский государственный университет и компания СИБУР.

Напомним, Тюменская область вошла в число пилотных регионов по созданию нового большого научно-образовательного пилотного проекта карбоновых полигонов. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время встречи с президентом в начале марта.

"Мы выделили семь пилотных регионов, причем взяли геостратегически разные регионы. Хотим разработать методики измерения потоков основных парниковых газов – это важно принципиально – двуокись углерода, метан, закись азота и так далее. Почему это важно, потому что сегодня все страны в рамках декарбонизации экономики в климатической повестке работают над тем, чтобы были свои собственные системы учета парниковых газов", - подчеркнул министр.

По мнению Валерия Фалькова, эти проекты влияют на национальную безопасность страны. К разработке подключены лучшие академические институты и передовые университеты. К финансированию проектов подключаются компании "Газпром нефть", "СИБУР", "Синара".

"При каждом таком полигоне создадут карбоновую так называемую ферму, потому что эксперты говорят, что к 2030 году это будет целая индустрия и много рабочих мест. Это выращивание специально лесов, чтобы поглощать парниковые газы", - пояснил Фальков.

Симбиоз научных знаний и потребностей сегодняшней экономики, позволяет уверено смотреть в будущее, подчеркнул президент Владимир Путин.

"Безусловно, декарбонизация – важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране. Поэтому здесь важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать", - считает президент.

Напомним, что Тюмень, Югра и Ямал находятся в авангарде федерального проекта по созданию научно-образовательных центров мирового уровня, отметил руководитель проектной работы Московской школы управления "Сколково" Борис Островский.

Сессия, собравшая более 200 ученых и представителей бизнеса, завершит работу 25 апреля.

Сейчас Западно-Сибирский НОЦ работает по трем ключевым направлениям: "Биологическая безопасность человека, животных и растений", "Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии" и "Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды".

Евгений Бабенко