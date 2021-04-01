"РН-Уватнефтегаз" ввел в эксплуатацию новое месторождение Уватского проекта – Пихтовое

РН-Уватнефтегаз РН-Уватнефтегаз

Компания "РН-Уватнефтегаз", которая входит в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", ввела в эксплуатацию новое месторождение – Пихтовое. Запускной дебит одной из скважин месторождения составил более 100 тонн нефти в сутки.

Находящееся в автономии Пихтовое месторождение вошло в состав Тямкинского хаба. Освоение месторождений с помощью создания хабов на Уватском проекте позволяет вовлечь в разработку мелкие и средние месторождения-спутники" и повысить экономическую эффективность разработки активов за счет использования действующей производственной инфраструктуры.

На Пихтовом месторождении выполнены сейсморазведочные работы методом 3D, пробурено три поисково-разведочные скважины, создана необходимая инфраструктура, связавшая новый актив с центральным пунктом сбора нефти Тямкинского месторождения.

В течение нескольких лет на Пихтовом месторождении планируется пробурить более 30 эксплуатационных скважин, в том числе горизонтальных, с использованием технологий, увеличивающих продуктивность пластов, таких как многостадийный гидравлический разрыв пласта.

Для достижения экономического эффекта и оптимизации сроков ввода группы скважин в эксплуатацию их строительство будет осуществляться двумя буровыми установками с двух кустовых площадок. На Уватском проекте используются новые технологии бурения - конвейерный способ, который позволяет сократить сроки ввода в эксплуатацию группы скважин и уменьшить объемы используемого бурового раствора. Также для бурения горизонтальных участков будут применяться роторно-управляемые системы и каротаж в процессе бурения.

"РН-Уватнефтегаз" - один из крупнейших налогоплательщиков Тюменской области - вносит существенный вклад в развитие промышленности региона. В реализации проекта задействовано около 8 тыс. сотрудников ООО "РН-Уватнефтегаз" и подрядных организаций. Ввод в эксплуатацию новых месторождений, производственных объектов способствует созданию квалифицированных рабочих мест. Участие местных подрядных организаций и поставщиков в реализации Уватского проекта дает мультипликативный эффект для развития региональной экономики. В рамках действующего соглашения между ПАО "НК "Роснефть" и регионом, предприятие активно поддерживает областные социальные программы и содействует развитию Уватского района.

Справка: ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре. Уватский проект – один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В настоящее время в его состав входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. км2, на территории которых открыто 39 месторождений.