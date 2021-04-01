На производственных объектах АО "Транснефть - Сибирь" завершены плановые ремонты

| Фото: АО «Транснефть - Сибирь» | Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов, расположенных на территории Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В период плановой остановки магистрального нефтепровода Красноленинская – Шаим – Конда после замены подключен участок линейной части протяженностью 5,6 км. Работы велись с октября 2020 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции.

Цель работ – поддержание высокого уровня надежности процесса транспортировки нефти. Для проверки качества сварных стыков проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический контроль трубопровода, дефектов не зарегистрировано. Дополнительно безопасность трубопровода обеспечит новая система электрохимической защиты.

Кроме того, специалисты выполнили ремонт и замену запорной арматуры на линейной части и площадочных объектах, а также заменили 34 метра дефектных участков магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев. Работы проводились во время плановой остановки его работы.

В рамках технического перевооружения отключен от технологических трубопроводов резервуар объемом 20 тыс. куб. м на ЛПДС "Нижневартовская". Планируется частичная замена металлоконструкций стенки и кровли резервуара, обновление системы пенопожаротушения.

На НПС "Исетское" завершены работы по замене и подключению участка подводящего трубопровода длиной 235 м магистрального нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск.

Реализованные мероприятия позволили повысить надежность и безопасность объектов линейной части и нефтеперекачивающих станций. В работах было задействовано более 230 человек, использовалось свыше 95 единиц техники.

Плановые мероприятия выполнены с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.