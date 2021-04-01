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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Тюменском районе

Происшествия, 22:43 19 апреля 2021

Пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

Деятельность нарколаборатории в Тюменском районе пресекли сотрудники управления ФСБ России по Тюменской области. Организаторы задержаны и заключены под стражу.

У подозреваемых обнаружено и изъято более 2,5 кг мефедрона. Также изъяты оборудование и реагенты, предназначенные для производства наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ по Тюменской области, региональное управление проверяло причастность жителей Тюменского района к организации лаборатории по производству синтетических наркотических средств в особо крупном размере. Мефедрон изготавливали для сбыта на территории Тюменской области посредством тайниковых закладок.

Следственное подразделение РУФСБ России по Тюменской области в отношении указанных граждан возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России.

Пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области Пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области ﻿

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# наркопреступления , РУФСБ России по Тюменской области

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