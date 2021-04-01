Тюменка Мария Красавина стала чемпионкой России по скалолазанию

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Тюменская спортсменка Мария Красавина стала чемпионкой России по итогам соревнований в лазании на скорость. Соревнования проходят в Тюмени, сообщает Федерация скалолазания России. Ранее Мария выигрывала турнир в 2014, 2015 и 2018 годах.

Лучшее время по итогам квалификации (6,820 секунды) показала обладательница олимпийской лицензии Токио тюменка Юлия Каплина. Спортсменка установила новый рекорд России, превзойдя собственный мировой рекорд чемпионата Европы 2020 года в Москве.

Бронзовую медаль завоевала чемпионка Европы 2020 года в лазании на скорость Екатерина Баращук.

В мужской части соревнований тюменец Александр Шиков установил рекорд России. Однако он уступил Льву Рудацкому из Москвы, который и стал чемпионом России.

Третье место в Тюмени занял Дмитрий Тимофеев. В забеге за бронзовые награды он превзошел Александра Шилова, показав результат 5,894 секунды.

Спортивная программа в Тюмени продолжится Кубком России в боулдеринге 21-22 апреля, и всероссийскими соревнованиями в лазании на трудность 23-24 апреля.