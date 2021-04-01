  • 21 апреля 202121.04.2021среда
  • USD76,0155
    EUR91,7507
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка Мария Красавина стала чемпионкой России по скалолазанию

Спорт, 11:08 21 апреля 2021

Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Тюменская спортсменка Мария Красавина стала чемпионкой России по итогам соревнований в лазании на скорость. Соревнования проходят в Тюмени, сообщает Федерация скалолазания России. Ранее Мария выигрывала турнир в 2014, 2015 и 2018 годах.

Лучшее время по итогам квалификации (6,820 секунды) показала обладательница олимпийской лицензии Токио тюменка Юлия Каплина. Спортсменка установила новый рекорд России, превзойдя собственный мировой рекорд чемпионата Европы 2020 года в Москве.

Бронзовую медаль завоевала чемпионка Европы 2020 года в лазании на скорость Екатерина Баращук.

В мужской части соревнований тюменец Александр Шиков установил рекорд России. Однако он уступил Льву Рудацкому из Москвы, который и стал чемпионом России.

Третье место в Тюмени занял Дмитрий Тимофеев. В забеге за бронзовые награды он превзошел Александра Шилова, показав результат 5,894 секунды.

Спортивная программа в Тюмени продолжится Кубком России в боулдеринге 21-22 апреля, и всероссийскими соревнованиями в лазании на трудность 23-24 апреля.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# скалолазание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:08 21.04.2021Тюменка Мария Красавина стала чемпионкой России по скалолазанию
09:41 21.04.2021В Тюмени сотрудники администрации встретятся на футбольном поле
09:07 21.04.2021Тобольские спортсмены участвуют в чемпионате страны по фитнес-аэробике
08:30 21.04.2021Тобольские легкоатлеты разыграют награды городских соревнований