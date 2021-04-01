Андрей Пантелеев: "Тюменская область в 2021 году намерена удвоить объем экспорта"

с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram

О планах по увеличению в два раза объема экспорта в 2021 году и разработке региональной программы развития экспорта Тюменской области до 2025 года сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев на заседании Экспортного совета при губернаторе региона 20 апреля. Участниками встречи, которая прошла в формате онлайн, стали представители организаций, оказывающих услуги поддержки для бизнеса, Российского экспортного центра, банков и компаний из разных отраслей.

"Мы поставили амбициозные задачи - удвоить общий объем экспорта и увеличить объем подержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства на 25 процентов, - написал Андрей Пантелеев на своей странице в Instagram по итогам заседания. - На перспективу разрабатываем региональную программу "Развитие экспорта Тюменской области" до 2025 года. Свои предложения, друзья, можете транслировать любым удобным для вас способом. В том числе посредством соцсетей. Предлагаю объединить возможности и усилия для достижения высоких результатов".

Участники совета обсудили несколько экспортных групп, в том числе продукцию АПК, которая востребована на зарубежных рынках. Предприниматели региона заинтересованы в продвижении товаров и участвуют в международных мероприятиях и бизнес-миссиях.

"При этом, все еще недостаточно активно пользуются федеральными мерами поддержки, в частности субсидиями по компенсации транспортных затрат, а это хороший инструмент", - отметил Андрей Пантелеев.

Он сообщил, что экспорт древесины и изделий из нее в 2020 году увеличился почти на 8 млн долларов. При этом остается сложным, долгим и дорогим вопрос вопрос сертификации, но некоторые ее виды компенсируются через Центр экспорта. В 2020 году при содействии Центра заключено экспортных контрактов СМСП на общую сумму более 1 млрд рублей.

По мнению Пантелеева, в прошлом году многие предприниматели иначе посмотрели на свой бизнес. Некоторые диверсифицировали производство, другие стали активнее использовать электронные формы торговли, заключив таким образом 60% контрактов в 2020 году.

Тюменский экспортный Центр помогает искать новые рынки сбыта и выводить на экспорт новых игроков. Стратегии для работы на внешних рынках разработаны для пяти предприятий региона - "МИМ", "Боровская птицефабрика", "Тюменский бройлер", "Аминосиб" и "Тюменские Аэрозоли".