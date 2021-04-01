В Тюменской области оштрафовали 30 нарушителей противопожарного режима на 590 тыс. рублей

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За нарушение правил пожарной безопасности уже привлечены к ответственности 30 жителей Тюменской области, общая сумма наложенных штрафов превысила 590 тыс. рублей.

Пожароопасный сезон был установлен в регионе начиная с 15 апреля, за это время уже произошел 21 лесной пожар на площади более 600 гектаров. Кроме того, зафиксировали 169 ландшафтных пожаров. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая онлайн-заседание регионального оперативного штаба по охране лесов от пожаров.

"Количество лесных и ландшафтных пожаров в регионе в апреле 2021 года существенно выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилась и площадь пожаров. Необходимо принимать самые серьезные меры для того, чтобы уберечь от огня наши леса и населенные пункты, сохранить жизни и здоровье людей, свести к минимуму экономический ущерб", – сказал губернатор.

Более 80% лесных пожаров в регионе ликвидируют в течение суток, сообщил директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

В борьбе с огнем принимают участие 276 человек и 72 единицы техники. Для доставки пожарных в труднодоступные районы используют авиацию. Около 90% возгораний в лесах возникает по вине людей.

"Пожароопасную ситуацию усугубляют сухая погода и ветер. Для выявления и профилактики лесных пожаров в муниципалитетах региона работают 54 наземные мобильные патрульные группы по 272 маршрутам, общая протяженность которых составляет 27 тысяч километров. Активно применяются беспилотные летательные аппараты, ведется авиационное патрулирование и видеомониторинг", – доложил Леонид Остроумов.

Серьезную роль в предупреждении лесных и ландшафтных пожаров в сельской местности играют предприятия агропромышленного комплекса, отметил заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов. В 242 крупных хозяйствах создано 311 звеньев по предотвращению возгораний. В их состав входят более 1,1 тыс. человек и 796 единиц техники.

Напомним, с 19 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Ограничен доступ населения в леса. Запрещено разведение костров и сжигание мусора в населенных пунктах и на прилегающих территориях. Запрещается также выжигание травы. Под запретом приготовление пищи на открытом огне или углях. Главам муниципалитетов рекомендуется совместно с региональным ГУ МЧС РФ организовать подворовые обходы для ознакомления жителей с правилами пожарной безопасности.

В заседании оперштаба приняли участие главы всех муниципалитетов региона. Александр Моор обратил внимание руководителей местных органов власти и правоохранителей на необходимость выявления и привлечения к ответственности виновных в возникновении возгораний.

Евгений Бабенко