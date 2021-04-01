В Тюменской области отремонтировали более 800 км дорог по нацпроекту
Более 800 км дорог местного, регионального и федерального значения отремонтировали в Тюменской области с 2017 года.
В этом году утвержден обновленный паспорт нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Ранее он назывался "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году.
Тюменская область принимает участие в реализации проекта с 2017 года, когда федеральный проект реализовывался лишь в 38 крупнейших агломерациях страны.
В новой редакции паспорта структура национального проекта расширена с 4 до 6 федеральных проектов.
Под руководством Минтранса России продолжается реализация проектов "Региональная и местная дорожная сеть" (предыдущее название — "Дорожная сеть") и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". С 2021 года также стартовала реализация новых федеральных проектов "Развитие федеральной магистральной сети" и "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях".
В Тюменской области в 2021 году запланирован ремонт более 149 км.