В Тюменской области отремонтировали более 800 км дорог по нацпроекту

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 800 км дорог местного, регионального и федерального значения отремонтировали в Тюменской области с 2017 года.

В этом году утвержден обновленный паспорт нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Ранее он назывался "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году.

Тюменская область принимает участие в реализации проекта с 2017 года, когда федеральный проект реализовывался лишь в 38 крупнейших агломерациях страны.

В новой редакции паспорта структура национального проекта расширена с 4 до 6 федеральных проектов.

Под руководством Минтранса России продолжается реализация проектов "Региональная и местная дорожная сеть" (предыдущее название — "Дорожная сеть") и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". С 2021 года также стартовала реализация новых федеральных проектов "Развитие федеральной магистральной сети" и "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях".

В Тюменской области в 2021 году запланирован ремонт более 149 км.