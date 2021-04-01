Тюменская область заняла третье место в рейтинге СБР
| Фото: СБР
Тюменская область заняла третье место в общекомандном рейтинге регионов Союза биатлонистов России, сообщает пресс-служба организации.
Рейтинг подсчитывается на основании результатов, показанных стреляющими лыжниками разных возрастных категорий. Всего в течение сезона рейтинговые очки заработали представители 47 субъектов.
Тюменские спортсмены совместно набрали 17 тыс. 896 очков. Первое место заняли биатлонисты Московской области, на второй строчке - москвичи.