Студенты-медики представят Тюменскую область на всероссийской "Студвесне"

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Студенты Тюменского ГМУ представят регион на всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" в составе делегации Тюменской области. Он пройдет в Нижнем Новгороде в мае, сообщает вуз.

Творческие коллективы медуниверситета заняли призовые места на областном творческом фестивале "Студенческая весна-2021".

Студенты-медики стали лауреатами и обладателями спецпризов в танцах, музыке, пантомиме, интеллектуальных играх, театральном и медианаправлениях. Список награжденных здесь.