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В Тобольске в третий раз пройдет фестиваль скандинавской ходьбы

Спорт, 16:09 23 апреля 2021

Департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: Департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Фестиваль скандинавской ходьбы "Шагать по жизни здорово!" пройдет на Базарной площади в Тобольске 24 апреля, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. При себе необходимо иметь инвентарь для скандинавской ходьбы. Участников без снаряжения выручит спортивный пункт выдачи на месте старта. Участников разобьют на возрастные категории. У женщин будет пять групп, у мужчин три.

Спортсменов ждут дистанции на 2 км (женщины) и 3 км (мужчины) по пешеходной улице Мира. Старт и финиш расположится на Базарной площади. Перед началом мероприятия инструктор проведет разминку и мастер-класс. Лучших скандинавов наградят памятными дипломами и сувенирной атрибутикой.

Мероприятие существует три года и проходит в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни". Прошлый фестиваль собрал более 150 участников.

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# скандинавская ходьба , Тобольск

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