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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 23 мая

Губернатор, 16:20 23 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Режим повышенной готовности продлен в Тюменской области до 23 мая. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба. Как пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор, оснований для снятия ограничений нет.

"За последние несколько недель тенденции к дальнейшему снижению заболеваемости нет. Поэтому не вижу оснований для снятия ограничений. Впереди - период возвращения наших земляков из-за рубежа, в первую очередь - из Турции, где развивается очень агрессивный штамм COVID-19. Поэтому майские праздники нужно пережить в условиях ограничений. День Победы пройдет в том же формате, что и в 2020 году", - отметил он.

Вместе с тем продолжается работа по вакцинации населения от COVID-19, препараты поступают в регион в достаточном объеме. Губернатор поручил усилить прививочную кампанию и ежедневно его информировать о темпах вакцинации.

"Нужно провести вакцинацию максимально быстро. Чем скорее мы это сделаем, тем больше будет оснований для снятия ограничений", - подчеркнул Моор.

Напомним, в Тюменской области сохраняется обязательный масочный режим.

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# Александр Моор , вакцинация , режим повышенной готовности

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