В восьми муниципалитетах Тюменской области введен режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности в Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском, Казанском муниципальных районах и Голышмановском городском округе за исключением территорий населенных пунктов данных муниципальных образований вводится с 23 апреля. Постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В населенных пунктах, в соответствии с постановлением "О введении особого противопожарного режима", будет организовано патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, в том числе с привлечением представителей добровольной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров.

Обустроены противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, территорий садоводства или огородничества, территорий организаций отдыха детей.

К тушению ландшафтных (природных) пожаров будут привлекать имеющуюся технику, а также технику сторонних организаций в соответствии с действующим законодательством.