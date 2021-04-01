В Тюмени в 2020 году социальные выплаты получили более 1,5 тыс. человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 531 человек получил социальные выплаты в Тюмени в 2020 г. На эти цели было направлено 17 млн 362,1 тыс. рублей.

Социальные выплаты главным образом требовались на первоочередные нужды (приобретение одежды, обуви, продуктов питания): с этим вопросом обратились 1040 человек, выплачено 9 млн 668 тыс. рублей. На втором по популярности месте – приобретение бытовой техники, мебели (383 обратившихся, 5 млн 406 тыс. рублей выплачено). С последствиями пожаров было 40 обратившихся (1 млн 121 тыс. рублей выплаты), 54 человекам требовался неотложный ремонт (898 тыс. рублей), 14 человекам – оплатить медицинские услуги (280 тыс. рублей).

На 1 апреля 2021 г. расходы на соцвыплаты составили 6 млн 444 тыс. рублей (37,5% от плановых ассигнований). Запланированная сумма – 17 млн 162 тыс. рублей.

В помощь нуждающимся создан сайт "Центра обеспечения мер социальной поддержки" (https://centrmsp72.ru/). Через него можно направить заявление. Также это можно сделать через сайт госуслуг, сообщает "Вслух.ру".