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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени посетителей трех торговых центров эвакуировали из-за сообщения о минировании

Происшествия, 19:36 25 апреля 2021

из сообщества ТРЦ "Кристалл" во ВКонтакте | Фото: из сообщества ТРЦ "Кристалл" во ВКонтакте

Торговые центры "Кристалл", "Ашан" и "Леруа" эвакуировали после сообщения о предмете, который может представлять опасность, днем 25 апреля.

Ранее поступило сообщение о минировании.

"После получения информации сотрудники полиции выезжали по адресу для проверки сообщения о возможных предметах, представляющих опасность. В результате обследования подозрительных предметов не обнаружили", – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

ТРЦ "Кристалл" уже возобновил свою работу.

Инна Пахомова

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# ложное минирование , УМВД России по Тюменской области

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