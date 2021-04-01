В Тюмени посетителей трех торговых центров эвакуировали из-за сообщения о минировании

| Фото: из сообщества ТРЦ "Кристалл" во ВКонтакте | Фото: из сообщества ТРЦ "Кристалл" во ВКонтакте

Торговые центры "Кристалл", "Ашан" и "Леруа" эвакуировали после сообщения о предмете, который может представлять опасность, днем 25 апреля.

Ранее поступило сообщение о минировании.

"После получения информации сотрудники полиции выезжали по адресу для проверки сообщения о возможных предметах, представляющих опасность. В результате обследования подозрительных предметов не обнаружили", – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

ТРЦ "Кристалл" уже возобновил свою работу.

Инна Пахомова