Компании нефтегазового кластера Тюменской области представили "Роснефти" свое оборудование

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Российские производители представили "Роснефти" свое оборудование в День поставщика в Тюмени, сообщает пресс-служба нефтегазового кластера Тюменской области.

УК "Промтехкомплект" презентовала стеклопластиковую насосную штангу и стеклопластиковую насосно-компрессорную трубу. Проект, по словам ведущего специалиста по оборудованию для осложненного фонда "Промтехкомплекта" Владислава Жаркова, позволяет эффективно бороться с такими осложняющими работу факторами, как коррозия металла, образование солей и парафинов при добыче нефти и газа. "Наш продукт отличает высокая эксплуатационная надежность, доказанная эффективность и работоспособность в осложняющих условиях. Кроме того, он дешевле зарубежных аналогов, при этом не уступает в качестве", - подчеркнул он.

Компания "Трубопроводные покрытия и технологии" представила надежное техническое решение для защиты и балластировки трубопровода. Представленная технология, по оценке специалистов, действительно уникальна, и аналогов в стране не имеет.

Челябинский завод топливного оборудования несколько лет специализируется на производстве модулей для перекачки и учета нефтепродуктов и успешно сотрудничает с дочерними обществами "Роснефти".

"Наша продукция - это насосы, фильтры и перекачивающие модули для нефтепродуктов. Мы можем и умеем решать нестандартные задачи по их перекачке. Для этого используем самовсасывающие насосы высокой производительности, прекрасно замещая импорт",- отметил коммерческий директор предприятия Дмитрий Михайлин.

Камышинский опытный завод, производитель нефтеналивного оборудования, также предложил компании "Роснефть" свои новейшие разработки - "Автоматизированную систему налива в суда-танкеры, автоматизированный стендер с гидроуправлением, системой аварийного разъединения (САР) и приводной муфтой аварийного разъединения (ПМАР)".

Директор по развитию компании Сергей Кривенцов назвал надежность, экологичность, безопасность главными преимуществами выпускаемого ими продукта и уточнил, что данные решения во многом превосходят образцы ведущих мировых производителей, а их аналогов нет не только в России, но и в странах СНГ.

О ключевых вызовах в рамках общероссийской стратегии импортозамещения рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Первоочередная задача – развитие экосистемы, создание производственных цепочек, технологических решений, которые позволяют ответить на те вызовы, которые сегодня есть в стране, - подчеркнул он. - На этот год мы запланировали порядка десяти мероприятий с ВИНКами (разновидность интерактивного телевидения), главное из которых – Тюменский нефтегазовый форум".