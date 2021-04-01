Следователи установят причину гибели мужчины в Тюмени

| Фото: сообщество "СУ СК России по Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: сообщество "СУ СК России по Тюменской области" во ВКонтакте

Доследственная проверка по факту гибели мужчины проводится в Тюмени, сообщает региональное управление СК РФ.

Тело 36-летнего мужчины обнаружили вечером 25 апреля в квартире дома, расположенного на ул. Избышева.

Во время осмотра места происшествия следователь внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружил, для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.