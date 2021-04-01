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Терминал больше не нужен: тюменские магазины переходят на платежи по QR-коду

Экономика, 19:00 26 апреля 2021

Сбербанк | Фото: Сбербанк

В три раза выросло количество торговых точек в Тюменской области, подключивших сервис Сбера "Плати QR", за год. Сейчас принимать безналичную оплату без терминала могут больше 5 тыс. предпринимателей региона.

Среди использующих услугу - кофейни, салоны красоты, магазины, автодилеры, аптеки, подключаются и крупные торговые сети. Максимальный оборот по "Плати QR" показывают такие сферы, как туризм, стройматериалы, товары для дома и ремонта, реализация и лизинг автомобилей, красота и здоровье.

"Рост интереса к нашему сервису мы связываем прежде всего с удобством его использования. QR-код можно разместить в виде наклейки на витрине или просто показать его на экране смартфона, терминал больше не нужен. Особенно это подходит специалистам, работающим на выезде, мобильным торговым точкам, а также предприятиям, развивающим услуги доставки, которые сейчас очень востребованы. Также сервис позволяет предпринимателям существенно сэкономить на эквайринге: размер комиссии фиксирован и составляет от 0,6% до 1,5%, в зависимости от сферы деятельности предприятия", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Индивидуальный QR-код продавец получает после заключения соответствующего договора с банком. Принимать оплату можно уже на следующий день после подключения услуги.

Подробная информацию о сервисе размещена на сайте банка.

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