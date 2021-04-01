Менеджмент охраны труда, экологии, энергетики "Транснефть-Сибири" соответствует международным стандартам

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В АО "Транснефть – Сибирь" завершился внешний инспекционный аудит систем менеджмента охраны труда, а также экологического и энергетического менеджмента на соответствие международным стандартам. Проверка проводилась на объектах Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО-Югра).

Аудиторы органа по сертификации высоко оценили достигнутые показатели АО "Транснефть-Сибирь". Все поставленные цели систем менеджмента в 2020 году достигнуты, деятельность предприятия в полной мере соответствует законодательным и нормативным требованиям. Также была отмечена вовлеченность персонала в успешную реализацию мероприятий по всем трем областям проверки.

Созданы условия максимальной защищенности жизни и здоровья работников на рабочих местах благодаря эффективной реализации системы управления охраной труда (СУОТ). Проводится оценка рисков, реконструкция и модернизация производственных объектов, работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами. На постоянной основе ведется обучение персонала безопасным методам выполнения работ, осуществляется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил, а также профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев. В 2020 году более 550 работников прошли обучение на курсах целевого назначения по охране труда, специальная оценка условий труда проведена на 2,6 тыс. рабочих местах.

В рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности применяются оптимальные режимы перекачки, ведется модернизация электронасосных агрегатов – в прошлом году были заменены на новые 32 электродвигателя и 31 насосный агрегат. Существенный эффект достигнут за счет строительства и ремонта котельных, замены теплоносителей и теплосетей. При строительстве новых и реконструкции существующих зданий и сооружений используются современные теплоизоляционные материалы.

В рамках программы по сохранению биологического разнообразия в регионах деятельности организуются компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов – выпуск мальков, в том числе ценных пород рыб, в водоемы. АО "Транснефть-Сибирь" также участвует в восстановлении лесов - в минувшем году было высажено 329,6 тыс. саженцев деревьев на площади 87,6 га.

По итогам проверки принято решение продлить действие сертификатов систем менеджмента охраны труда, экологического и энергетического менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 и ISO 50001:2018, соответственно.