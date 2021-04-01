Ишимский агрохолдинг реализует новый инвестпроект

| Фото: Минсельхоз России во ВКонтакте | Фото: Минсельхоз России во ВКонтакте

Более 20 тыс. га земли приобрел агрохолдинг "Юбилейный" в Викуловском районе в рамках реализации нового инвестпроекта по расширению посевных площадей. Стоимость составит 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

К 2025 году площадь посевного клина компании увеличится до 120 тыс. га от имеющихся 92 тыс. гектаров. На сегодняшний день холдинг ведет полевые работы в четырех районах Тюменской области: Ишимском, Абатском, Бердюжском и Викуловском.

На новой территории организуют два хозрасчетных подразделения. Сотрудников переведут в штат. Переход обеспечит им более высокую зарплату и новые социальные гарантии.