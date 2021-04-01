  • 27 апреля 202127.04.2021вторник
  • USD74,7680
    EUR90,4468
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ишимский агрохолдинг реализует новый инвестпроект

Экономика, 17:32 27 апреля 2021

Минсельхоз России во ВКонтакте | Фото: Минсельхоз России во ВКонтакте

Более 20 тыс. га земли приобрел агрохолдинг "Юбилейный" в Викуловском районе в рамках реализации нового инвестпроекта по расширению посевных площадей. Стоимость составит 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

К 2025 году площадь посевного клина компании увеличится до 120 тыс. га от имеющихся 92 тыс. гектаров. На сегодняшний день холдинг ведет полевые работы в четырех районах Тюменской области: Ишимском, Абатском, Бердюжском и Викуловском.

На новой территории организуют два хозрасчетных подразделения. Сотрудников переведут в штат. Переход обеспечит им более высокую зарплату и новые социальные гарантии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# агрохолдинг Юбилейный , Викуловский район , инвестпроект , Ишим , растениеводство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:26 27.04.202120 тонн свеклы отправили из Тюменской области в Казахстан
17:32 27.04.2021Ишимский агрохолдинг реализует новый инвестпроект
15:23 27.04.2021Тюменская область - в числе лидеров по реализации нацпроекта "Производительность труда"
14:42 27.04.2021Менеджмент охраны труда, экологии, энергетики "Транснефть-Сибири" соответствует международным стандартам