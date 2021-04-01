Александр Моор и Андрей Картаполов обсудили создание в регионе центра "Авангард"

| Фото: региональный оперштаб | Фото: региональный оперштаб

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с заместителем министра обороны Российской Федерации – начальником Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андреем Картаполовым, сообщает региональный оперштаб.

На встрече обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи и создания в регионе учебно-методического центра "Авангард".

"Более 12 тысяч молодых тюменцев проходят сегодня подготовку к военной службе в специализированных группах, военно-патриотических клубах, учреждениях дополнительного образования, общественных организациях, юнармейских отрядах по всей области. История некоторых объединений насчитывает уже более 20 лет", – сообщил на встрече Александр Моор.