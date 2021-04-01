Тюменский карбоновый полигон создадут на базе биостанции ТюмГУ

| Фото: Институт биологии ТюмГУ ВКонтакте | Фото: Институт биологии ТюмГУ ВКонтакте

Тюменский карбоновый полигон создадут на базе биостанции ТюмГУ на озере Кучак в Нижнетавдинском районе. Работы по монтажу начнутся осенью 2021 г.

Такое решение принято в ходе встречи представителей СИБУРа с рабочей группой зонтичного проекта "Карбоновый полигон", который предусматривает создание в Тюменской области одного из первых в России карбоновых полигонов (станций), сообщает ЗапСибНефтехим.

Как заметил руководитель полевых исследований проекта "Карбоновый полигон", кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института X-BIO ТюмГУ Леонид Иванов, биостанция уже частично оборудована под задачи проекта "Карбоновый полигон".

"В нашем распоряжении есть самое современное оборудование, позволяющее проводить измерения интенсивности фотосинтеза отдельных растений и небольших участков экосистем. Для изучения больших экосистем проектом предусмотрена установка газометрической вышки, которая фиксирует направление и интенсивность ветра, объемы выделяемого и поглощаемого углекислого газа и ряд других параметров. Ожидаем, что приступим к её монтажу осенью этого года. Также в исследованиях будут применяться беспилотные аппараты, космические технологии", - сказал он.

По словам менеджера функции "Устойчивое развитие" СИБУРа Раиса Момота, СИБУР поддерживает проекты, направленные на развитие "зеленой" экономики, её декарбонизацию.

"Это сложные комплексные проекты, эффективность и скорость реализации которых базируется на эффективном взаимодействии науки, государства и бизнес-сообщества. Данный проект – прекрасный тому пример, и мы ожидаем, что он внесёт весомый вклад в реализацию возможностей низкоуглеродного развития России", - отметил он.