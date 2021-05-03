Губернатор Моор проведет выездной оперштаб по охране лесов в районах

| Фото: Оперштаб Тюменской области | Фото: Оперштаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает на территории районов, в которых введен режим повышенной готовности из-за лесных и ландшафтных пожаров, сообщает оперштаб.

В планах главы региона - облет возгораний в Армизонском, Ишимском, Абатском, Викуловском, Аромашевском районах, проведение выездного оперативного штаба Тюменской области по охране лесов от пожаров.

Как дополняет информацию оперштаб, губернатор осмотрел границу с Курганской областью, Упоровский и Армизонский районы. Очаги возгораний - на территории соседнего региона. Угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, в регионе с 15 апреля действует особый противопожарный режим. С 23 апреля 2021 года режим повышенной готовности введен в Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском, Казанском муниципальных районах и Голышмановском городском округе за исключением территорий населенных пунктов данных муниципальных образований.

Количество лесных пожаров за период с 15 апреля по 1 мая увеличилось в 1,8 раза, а площадь лесного фонда, пройденная огнём, в 187 раз.

Жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках.