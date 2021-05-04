Тюменский скалолаз завоевал золото на первенстве Европы

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Тюменец Иван Земляков завоевал свою первую международную награду в категории юниоров на первенстве Европы по скалолазанию. Соревнования прошли в Перми 3 мая. сообщает Федерация скалолазания России.

В финальном забеге с действующим на тот момент победителем первенства Европы Ярославом Пашковым из Свердловской области Земляков выбил результат в 6,75 секунды и стал обладателем золота.

По итогам соревнований в дисциплине "лазание на скорость" российские спортсмены завоевали девять медалей из 18 возможных.