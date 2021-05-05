Александр Моор призвал тюменцев к бдительности в пожароопасный период

Фото оперативного штаба Тюменской области Фото оперативного штаба Тюменской области

Общие первоочередные задачи всех жителей региона в пожароопасный период - не допустить гибели людей, уберечь от огня леса и поля, минимизировать экономический ущерб. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Природные пожары практически всегда возникают по вине человека, а установившаяся в последние дни теплая и ветреная погода способствует распространению огня. Я призываю всех жителей региона проявить ответственность и бдительность в столь сложной ситуации, с которой мы можем справиться только общими силами", — подчеркнул Александр Моор.

Напомним, с 4 мая режим повышенной готовности для защиты населения и территорий от природных пожаров введен в Тобольском, Юргинском и Вагайском муниципальных районах Тюменской области. В Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском, Казанском муниципальных районах и Голышмановском городском округе режим повышенной готовности действует с 23 апреля.

За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 80 лесных и ландшафтных пожаров, площадь, пройденная огнем, превысила 8 тыс. га. В настоящее время на территории региона действуют 24 природных пожара на площади свыше 2 тыс. га.