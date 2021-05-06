Девочку из Тюменского района, упавшую на даче в костер, подключили к ИВЛ

| Фото: пресс-служба областной больницы № 23 | Фото: пресс-служба областной больницы № 23

Состояние девочки, упавшей в яму с костром в Тюменском районе, оценивается как тяжелое. Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Вызов поступил 5 мая в 14 часов 50 минут. Скорая помощь приехала на место в 15 часов 4 минуты. После осмотра и оказания помощи двухлетнюю девочку доставили в ОКБ № 1. В реанимации оказывается необходимая помощь по поводу ожогов 30 процентов тела, ожогов дыхательных путей", – добавила Александра Малыгина.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По данным следственного управления СК РФ по Тюменской области, девочка упала в яму, в которой ее родители жгли мелкий бытовой мусор.

Инна Пахомова