Девочку из Тюменского района, упавшую на даче в костер, подключили к ИВЛ
Состояние девочки, упавшей в яму с костром в Тюменском районе, оценивается как тяжелое. Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.
"Вызов поступил 5 мая в 14 часов 50 минут. Скорая помощь приехала на место в 15 часов 4 минуты. После осмотра и оказания помощи двухлетнюю девочку доставили в ОКБ № 1. В реанимации оказывается необходимая помощь по поводу ожогов 30 процентов тела, ожогов дыхательных путей", – добавила Александра Малыгина.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По данным следственного управления СК РФ по Тюменской области, девочка упала в яму, в которой ее родители жгли мелкий бытовой мусор.
Инна Пахомова