  • 6 мая 20216.05.2021четверг
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Девочку из Тюменского района, упавшую на даче в костер, подключили к ИВЛ

Происшествия, 19:30 06 мая 2021

пресс-служба областной больницы № 23 | Фото: пресс-служба областной больницы № 23

Состояние девочки, упавшей в яму с костром в Тюменском районе, оценивается как тяжелое. Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Вызов поступил 5 мая в 14 часов 50 минут. Скорая помощь приехала на место в 15 часов 4 минуты. После осмотра и оказания помощи двухлетнюю девочку доставили в ОКБ № 1. В реанимации оказывается необходимая помощь по поводу ожогов 30 процентов тела, ожогов дыхательных путей", – добавила Александра Малыгина.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По данным следственного управления СК РФ по Тюменской области, девочка упала в яму, в которой ее родители жгли мелкий бытовой мусор.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , скорая помощь , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:30 06.05.2021Девочку из Тюменского района, упавшую на даче в костер, подключили к ИВЛ
14:55 06.05.2021В Тюменском районе двухлетняя девочка упала в яму с горящим мусором
11:15 06.05.2021В Тюмени 70-летняя пассажирка упала в городском автобусе
11:03 06.05.2021Двое детей и молодая женщина получили травмы в тюменском автобусе