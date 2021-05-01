В Тюменской области строится 17% многоквартирного жилья

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область замыкает пятерку российских регионов, где многокомнатное жилье наиболее востребовано.

В первом квартале 2021 года в Тюменской области строилось 40 тыс. 82 квартиры. Из них квартиры из трех и более комнат составляли 17%, двухкомнатные – 37%, однокомнатные – 47%. Такие данные содержатся в обзоре многоквартирного жилищного строительства в России за первый квартал, подготовленном Аналитическим центром ДОМ.РФ.

Эксперты проанализировали распределение строящихся квартир по количеству комнат в регионах с объемом многоквартирного долевого строительства более 1 млн кв. м (в общей сложности 20 субъектов).

Среди крупных российских регионов многокомнатное жилье в строящихся домах востребовано больше всего в Пермском крае, Красноярском крае, Москве и Челябинской области.

"Как показал анализ данных системы наш.дом.рф, в Пермском крае из 24,4 тыс. квартир, строящихся по долевой схеме, 41% приходится на двухкомнатные квартиры, 22% – на "трешки" и еще 2% – на квартиры с четырьмя и более комнатами. Итого – 65%, - рассказал заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. - Совсем немного отстает Красноярский край, где многокомнатные квартиры составляют 62% текущей стройки. Замыкает тройку лидеров Москва с 57% многокомнатных квартир в портфеле многоквартирного строительства".

По его словам, одним из факторов высокой востребованности многокомнатного жилья в Пермском и Красноярском краях является относительно высокая доступность новостроек. В этих регионах на среднюю годовую зарплату одного домохозяйства из двух работающих человек можно купить 18-19 кв. м жилья (при среднем показателе по стране в 15 кв. м). Это позволяет семьям делать выбор в пользу более просторного жилья.

"Важно, что каждый региональный рынок многоквартирного строительства по-своему уникален, здесь действуют разные факторы в разных пропорциях, поэтому об общих тенденциях говорить нельзя. Значение имеет обеспеченность жильем, средний размер домохозяйств, возрастной состав населения, миграционный приток и многие другие факторы", – пояснил Никита Белоусов.

Наименьшая доля строящегося многокомнатного жилья среди крупных регионов зафиксирована в Ленинградской области (5%), Санкт-Петербурге (11%) и Краснодарском крае (7%). В этих регионах преобладает строительство однокомнатных квартир, что в значительной степени объясняется высоким миграционным приростом. Жители регионов, которые хотят переехать ближе к столичным субъектам, зачастую выбирают Санкт-Петербургскую агломерацию из-за более доступных цен. При этом вкладываются в покупку небольших однокомнатных квартир. Краснодарский край с его теплым климатом, морскими курортами и развитыми городами – еще одна точка миграционного притяжения.

В целом в России преобладает строительство однокомнатного жилья – по состоянию на конец первого квартала из 1,83 млн строящихся по долевой схеме квартир 967 тыс. приходилось на однокомнатное жилье (53%). Такая структура предложения жилья застройщиками обусловлена высокой востребованностью однокомнатных квартир населением. Самая популярная площадь строящихся квартир – 35-45 кв. м, на них приходится почти 30% рынка. Вторая по востребованности категория – квартиры площадью 55-70 кв. м (21% рынка).