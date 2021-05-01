77 участков теплосетей капитально отремонтируют в Тюмени летом 2021 года

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

77 участков тепловых сетей протяженностью около 20 км реконструируют и капитально отремонтируют специалисты компании УСТЭК в летний период 2021 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе предприятия. Там напомнили, что в межотопительный период 2020 года был заменен 21 км теплотрасс, а в 2019 – 16 км.

"Год за годом УСТЭК планомерно обновляет и модернизирует систему теплоснабжения Тюмени, улучшая качество предоставления услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям. Таким образом, восполняется 20-летний пробел начала 90-х годов, когда объемы капитального ремонта сетей были не такими значительными", - отметили в компании.

Гидравлические испытания тепловых сетей в Тюмени стартуют 17 мая. Они проводятся по требованию законодательства России и ежегодно охватывают свыше 800 км трубопроводов, которые проверяют на прочность.

Отключать горячую воду будут в семь этапов. В каждом из районов, которые попадут под отключение, расположено от 100 до 200 км теплотрасс. Специалистам предстоит испытать сети, выявить дефекты и устранить их.

Любовь Голышева