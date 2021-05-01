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Моор: жители Тюменской области скорбят вместе с Татарстаном по погибшим школьникам

Губернатор, 14:46 11 мая 2021

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Жители Тюменской области потрясены трагическими событиями в школе № 175 Казани, в которой во время уроков были расстреляны дети и сотрудники. Губернатор Александр Моор заверил, что регион готов оказать любую помощь Татарстану.

"Это немыслимо, когда гибнут дети. Вдвойне страшно, что это произошло в учебном заведении во время уроков. Поражает циничность преступников при выборе объекта для нападения. Эту трагедию жители Тюменской области воспринимают как личную. У наших регионов давние, теплые дружеские отношения. Тюменская область готова оказать братской Республике Татарстан любую помощь! Мы должны принять все меры, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. Выражаем глубокие соболезнования родителям и родственникам погибших и пострадавших", - написал губернатор Александр Моор в своих аккаунтах в социальных сетях.

Как сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета, 11 мая около 9 часов 30 минут в городе Казани Республики Татарстан вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. На территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция, введен соответствующий правовой режим. Проведена эвакуация учащихся. Нападавший задержан сотрудниками сил правопорядка.

В результате стрельбы погибли семеро детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают врачи и психологи МЧС России.

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# Александр Моор , терроризм

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