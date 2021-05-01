В Тюмень прибыл борт с забайкальскими огнеборцами

фото: оперштаб Тюменской области фото: оперштаб Тюменской области

Самолет Ил-76 ТД из Читы с лесопожарными формированиями ФБУ "Авиалесоохрана" приземлился в аэропорту "Рощино" в Тюмени 11 мая, сообщает областной оперштаб. В Тюменскую область прибыли 100 огнеборцев.

Накануне губернатор Александр Моор обратился к главе Рослесхоза Ивану Советникову с просьбой оказать поддержку в тушении пожаров на территории региона.

"Мы получили помощь - 100 огнеборцев прибыли в Тюмень сегодня, еще 100 человек ожидаем завтра из Абакана", – отметил Моор.

В лесах Тюменской области с 11 мая введен режим "Чрезвычайная ситуация". Въезд в леса и их посещение запрещено.