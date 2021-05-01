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Жители Тюменской области взяли ипотечных кредитов на 16,5 млрд рублей за три месяца

Экономика, 12:46 13 мая 2021

ИА "Тюменская линия"

6,6 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 16,5 млрд рублей взяли с января по март 2021 года жители Тюменской области, сообщает Банк России.

За это же время жители Югры получили более 8 тыс. кредитов на сумму 24 млрд рублей, ямальцы – 2,4 тыс. на 8 млрд рублей. В Тюменской области и Югре объем выдачи ипотечных кредитов увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Совокупная задолженность по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам "тюменской матрешки", увеличилась за год на 18% и на 1 апреля 2021 года составила 494 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов остается незначительной – менее 1%.

Значительному росту ипотечного рынка региона способствовали реализация государственных льготных программ для приобретения жилья в кредит и удешевление заемных средств вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Так, средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях в марте в Тюменской области составила 7,2%.

Средний размер ипотечного кредита увеличился за год на 12% и составил в Тюменской области 2,5 млн рублей. Средний срок – 19,5 лет.

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# Банк России , ипотека , кредиты

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