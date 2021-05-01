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Госохотинспектор из Заводоуковска получил взятки на сумму 360 тыс. рублей

Происшествия, 16:53 13 мая 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

За взятки на общую сумму 360 тыс. рублей в Заводоуковске будут судить госохотинспектора, сообщает прокуратура Тюменской области. По версии следствия, мужчина помогал браконьерам избежать наказания.

Как следует из материалов дела, в 2019 году инспектор задержал браконьера, застрелившего лося. Чтобы не сообщать полицейским о случившемся, он через посредника получил 220 тыс. рублей.

В 2020 году госинспектор задержал очередного браконьера, убившего косулю. Тот за молчание заплатил тепловизором стоимостью более 140 тыс. рублей.

Обвиняемый по решению суда находится под домашним арестом. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Заводоуковский районный суд. Материалы в отношении браконьеров выделены в отдельное производство.

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# браконьеры , взятки , прокуратура , суд

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