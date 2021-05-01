Спортивные семьи Тюменской области могут попасть в книгу рекордов

| Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Многодетные семьи Тюменской области приглашают на Всероссийский спортивный фестиваль "Здоровая семья – сильная Россия!". Фестиваль объединит тысячи многодетных семей по всей России, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы, онлайн тренировки, семинары, лекции и мастер классы. Для участия необходимо снять видеоролик, с демонстрацией выполнения одного из заданий, не забывая о спортивной составляющей и креативности.

На всероссийский конкурс семейных спортивных достижений достаточно прислать документы об участии и победах в спортивных соревнованиях разного уровня до 15 июля. Победителями будут признаны семьи, имеющие наиболее заметные достижения в спорте.

Ознакомиться с другими не менее интересными конкурсами можно на сайте. По итогам фестиваля планируется издание книги рекордов "Многодетная Россия", которая расскажет о семьях-победителях.