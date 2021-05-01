В Ишиме стартовали соревнования среди боксеров восьми муниципалитетов

| Фото: ishimpravda.ru | Фото: ishimpravda.ru

В Ишиме стартовала XXIV Спартакиада учащихся Тюменской области по боксу, которая продлится до 15 мая. Подростки из Тюмени, Ишима, Тобольска, Тюменского, Юргинского, Сорокинского, Упоровского районов и Голышмановского городского округа сразятся на ринге спорткомплекса "Локомотив".

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал главный судья соревнований в Ишиме Андрей Криушин.

Ребятам 15-16 лет предстоит сразиться в 13 весовых категориях от 44 до 80 кг и выше. Каждый бой будет продолжаться три раунда по две минуты с 60-секундным перерывом между ними.

По словам главного судьи, в 2020 году спартакиаду открывал Тобольск, в этом честь открывать соревнования выпала Ишиму. Начало было ярким и интересным, на нем наградили ишимского боксера Виктора Крюкова, который в апреле представлял регион на первенстве России по боксу. Ему подарили спортивный костюм с логотипом федерации бокса Тюменской области. После чего для него и других участников исполнили песню-напутствие "Герои спорта".

Финальные бои и подведение итогов пройдут 15 мая. Награды вручат начальник штаба "Юнармии" капитан ВДВ в запасе Владимир Позюмский и заместитель Центра развития по патриотическому воспитанию молодежи полковник Анатолий Крупнов.

"Совсем недавно мы отметили День Победы. Думаю, ребятам будет приятно получить награды из рук военных", - подчеркнул Андрей Криушин.

По информации организаторов, итоги подведут в личном зачете по количеству набранных очков. Победители отправятся на спартакиаду Уральского федерального округа.

Напомним, спартакиада учащихся проходит ежегодно более чем по 15 видам спорта.

| Фото: ishimpravda.ru | Фото: ishimpravda.ru

Инна Кондрашкина