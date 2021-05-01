Жители села Кулаково Тюменского района получат чистую питьевую воду 18 мая

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

11 км сетей водоснабжения построено от Тюмени до с. Кулаково Тюменского района. Подключение сетей села к магистральному водоводу начнется с 9 часов 18 мая, сообщает Росводоканал Тюмень.

19 мая продолжится промывка сетей и пусконаладочные работы. 20 мая будет открыт водовод и село получит чистую и качественную воду. По построенному к с. Кулаково водопроводу, очищенная на городских водоочистных сооружениях вода поступит и к жителям с. Лугового. Здесь "Росводоканал Тюмень" проводил реконструкцию внутриквартальных сетей.

Добавим, все работы проходили в рамках концессионного соглашения с Тюменским районом, заключенным при участии правительства региона в конце 2019 года.