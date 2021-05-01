Владимир Якушев обсудил реализацию пилотного проекта инфраструктурных облигаций в Тюмени с министром строительства

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Тюменская область - один из пилотных регионов, где будет реализован механизм инфраструктных облигаций для развития инфраструктуры. Об этом шла речь на рабочей встрече, которую провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

За прошедший год пять регионов из шести, входящих в состав Уральского федерального округа, принимали участие в мероприятиях по стимулированию развития жилищного строительства по федеральной программе "Стимул". Для шести проектов по развитию территорий реализовано 24 инфраструктурных объекта на общую сумму 2,72 млрд рублей.

В этом году планируется к реализации 27 объектов. Всего за счет программы "Стимул" в период до 2024 года планируемый ввод жилья в УФО составит 2,1 млн кв метров.

За 2020 год на территории Уральского федерального округа введено в эксплуатацию 6,954 млн. кв м жилья, из которых многоквартирных домов – 3,96 млн кв м. Следует отметить, что в 2020 году регионы Уральского федерального округа построили жилья по сравнению с 2019 годом больше на 3,3%. При этом план за 2020 год перевыполнен на 3,8%.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды реализуются 12 проектов-победителей.

В рамках исполнения поручений президента России, озвученных в послании от 21 апреля, Минстрой совместно с Минфином и Минэкономразвития прорабатывают порядок отбора и контроля проектов по строительству жилья, на реализацию которых регионам могут быть направлены инфраструктурные кредиты.