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В Тобольском районе пять предприятий завершили весенний сев

Экономика, 14:57 17 мая 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

29 сельхозмашин, из них два комплекса точного высева, работают на пашнях Тобольского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В ходе посевной кампании аграрии засеяли 60% от запланированного объема. Четыре крестьянско-фермерских хозяйства и агрохолдинг "Вагайский" уже завершили работы на полях.

По словам специалистов, в этом году из-за аномально жаркой погоды в мае, хозяйства спешат как можно скорее засеять поля, чтобы сберечь влагу, которая пока еще сохраняется в почве.

План тобольских аграриев – 4 тыс. 690 га зерновых, 440 га – однолетних трав, 580 га – многолетних культур и 75 га – картофеля.

В этом сезоне вводятся в оборот около 135 га залежных земель – в Санниково, Булашово, Дегтярево и Абалаке.

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# посевная кампания

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